Em parceria com a prefeitura, Governo do Rio de Janeiro promove edição do Desenvolve RJ em Barra do Piraí

O Governo do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, e em parceria com a Prefeitura de Barra do Piraí, promove no município, na próxima terça-feira (dia 24), a primeira edição do ano do Desenvolve RJ, evento que tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico regional e fortalecer o ecossistema produtivo local dos municípios fluminenses.

“O projeto visa promover a integração institucional, estimular a geração de negócios entre médias e grandes empresas com fornecedores locais e apoiar o empreendedorismo nos municípios do interior do estado. Para isso, são realizadas edições regionais com programações adaptadas às vocações e características de cada localidade”, explica a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Curdi.

O evento em Barra do Piraí, que também conta com o apoio da Secretaria Estadual de Turismo, acontece no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel, a antiga estação ferroviária do município, e tem como público-alvo lideranças públicas e privadas ligadas ao tema do desenvolvimento econômico, entidades empresariais, empresas dos diferentes setores da economia (indústria, comércio e serviços), instituições de ensino e do terceiro setor, empreendedores, artesãos e produtores locais.

O Desenvolve RJ oferece uma programação abrangente para o público e empresários locais. O evento inclui atendimentos com instituições presentes, Sessões de Negócios para conectar pequenas e médias empresas fornecedoras fluminenses a âncoras públicas e privadas, e Sessões de Crédito para aproximar empreendedores e empresários de instituições financeiras que oferecem linhas de crédito. Além disso, serão ministradas palestras sobre temas ligados ao empreendedorismo e desenvolvimento empresarial para inspirar e promover conhecimento para a melhoria da produtividade e competitividade das empresas.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, ressaltou a importância dessa iniciativa para contribuir com a retomada da prosperidade do município. “Sem dúvida, o Desenvolve RJ será de grande relevância para o desenvolvimento econômico de nosso município. Agradeço imensamente o apoio do governo estadual nas pessoas do governador Cláudio Castro e da secretária Fernanda Curdi, que estão olhando com carinho para Barra do Piraí. Faremos esta cidade prosperar novamente, e para isso, focar no trabalho e no desenvolvimento é indispensável”, finalizou a prefeita Katia Miki.