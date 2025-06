Homem é autuado por queima de resíduos no bairro Boa Vista I

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, autuou nesta quarta-feira (dia 18), um homem pela prática de queima de resíduos no bairro Boa Vista I. A ação integra a operação de combate às queimadas, realizada de forma contínua no município.

De acordo com a Guarda Ambiental, as chamas atingiram cabos elétricos, provocando curtos-circuitos e colocando em risco a segurança de pedestres e moradores que transitavam próximo ao local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo e a área precisou ser isolada para evitar acidentes. A concessionária Light também esteve no local para realizar o desligamento da energia elétrica e garantir a segurança.

A infração é passível de multa que pode chegar a até R$ 50 milhões, conforme prevê o Decreto Federal 6.514/2008, além de responsabilização criminal com base na Lei de Crimes Ambientais.

O secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa, Rodrigo Viana, reforçou os prejuízos que podem ser causados por esse tipo de prática. “O fogo e a fumaça geram prejuízos à fauna, à flora e à saúde pública, principalmente neste período mais seco, quando aumentam os casos de problemas respiratórios”, destacou.

A penalidade para quem for flagrado cometendo queimadas é uma multa mínima de R$ 5 mil, além da possibilidade de detenção e encaminhamento para a delegacia, onde a conduta será avaliada pela autoridade policial.

As denúncias da população são fundamentais para que os responsáveis sejam identificados e as medidas cabíveis sejam tomadas. Quem presenciar esse tipo de crime deve anotar o endereço correto e fornecer o máximo de informações possíveis para que os agentes ambientais possam atuar com rapidez e eficiência.

As denúncias podem ser realizadas através do telefone (24) 2106-3406.