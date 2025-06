Homem é preso por abusar sexualmente de enteada em Angra dos Reis

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis prenderam um homem, nesta quarta-feira (dia 18), por abusar sexualmente da enteada. O autor foi detido na região de Japuíba, Angra dos Reis, após trabalhos de investigação da unidade.

O crime ocorreu no ano de 2023. De acordo com os agentes, o homem passava a mão pelo corpo da vítima, na época com 12 anos de idade. Após tomar ciência do fato, a mãe da menor procurou a especializar para denunciar o criminoso.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória por estupro de vulnerável.