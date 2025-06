Traficante é preso em flagrante em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), prenderam um homem, nesta terça-feira (dia 17), comercializando drogas no Morro da Sapinhatuba 1, às margens da Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, na Costa Verde.

De acordo com os agentes, o traficante foi encontrado com papelotes de cocaína, frascos de loló, pedras de crack, além de um rádio comunicador, utilizado para manter contato com outros integrantes da organização criminosa. O homem ainda estava com uma quantia em dinheiro oriundo da venda direta de entorpecentes. O local onde ocorreu a prisão é considerado um dos principais pontos de venda de drogas da facção Terceiro Comando Puro (TCP).

O material foi apreendido e o criminoso encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.