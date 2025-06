Capotamento na Dutra deixa três feridos em Barra Mansa

Um capotamento mobilizou equipes de resgate na manhã desta sexta-feira (dia 20), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do km 281 da pista sentido Rio, e envolveu um Fiat Doblò.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, três pessoas que estavam no veículo sofreram ferimentos leves. As vítimas foram socorridas no local e encaminhadas pela equipe de resgate à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. O trânsito no trecho chegou a ficar lento durante o atendimento, mas foi normalizado em seguida.

Foto: Divulgação/PRF