Novos ônibus reforçam transporte público de Volta Redonda

O sistema de transporte público de Volta Redonda ganhou um reforço neste mês de junho. A Viação Elite adquiriu 10 novos ônibus (todos 0km) para renovar em 13% a frota e melhorar o atendimento nas linhas municipais operadas pela empresa. Seis veículos já se encontram na garagem da Elite, passando pelos ajustes e trâmites burocráticos antes de entrarem em operação.

“Estamos fazendo emplacamento, implementando o sistema de bilhetagem eletrônica, e a previsão é que no fim do mês já tenhamos os novos ônibus circulando. Em um prazo de 12 meses serão no total 31 veículos adquiridos, renovando a frota da empresa em aproximadamente 40%”, explicou o gerente operacional da Viação Elite, Francisco Perota.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), já está sendo feito um planejamento para distribuição dos novos veículos em linhas atendidas pela empresa, visando o melhor atendimento do sistema no geral à população.

“Vamos analisar com base em estudo técnico de origem e demanda, utilizando dados da bilhetagem eletrônica e do sistema de GPS dos ônibus, e vamos trabalhar para que os novos veículos sejam alocados de forma mais adequada e atendam às necessidades dos usuários”, afirmou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou mais esse investimento para melhorar o transporte de passageiros no município. “São mais novos ônibus que chegam para agregar. Muito já foi feito, sabemos que ainda precisa de mais melhorias, mas estamos no caminho certo. Vamos continuar cobrando melhorias constantes e o governo municipal segue trabalhando para que a população tenha um transporte de qualidade, com ônibus cada vez mais confortáveis, cumprindo horários, atendendo de forma eficiente.”

Novos veículos contam com biometria facial

Os novos veículos contam com suspensão a ar, plataforma elevatória na porta central (proporcionando acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida) e campainhas acessíveis. A parte tecnológica contempla ainda GPS, que permite o acompanhamento do trajeto pelo passageiro através do aplicativo municipal VR Bus; câmeras de segurança e biometria facial, tudo para garantir mais qualidade aos serviços prestados à população.

Os novos ônibus darão maior confiabilidade no cumprimento dos horários. Os veículos também possuem maior disponibilização dos retrovisores e portas maiores, que ajudam na segurança do motorista e do passageiro durante os embarques e desembargues.

“Todos os veículos já contam com a tecnologia Euro 6, que beneficia o meio ambiente. Além dos gases do escape serem praticamente nulos, de não ter dióxido de carbono, ele tem um sistema que não deixa o material particulado ir para o ar, aquele material mais pesado. Então, além de não ter gases nocivos, ele neutraliza o material particulado”, explica Lucas Arantes, diretor da Viação Elite.

Foto: Adriana Cópio – Secom/PMVR.