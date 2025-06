CCR RioSP fará novas detonações na Serra das Araras nesta semana para avanço das obras na Dutra

A CCR RioSP informa que realizará as atividades de desmonte de rochas para a construção das novas pistas de subida e de descida da Serra das Araras, na Via Dutra na terça (dia 24), quarta (dia 25) e quinta-feira (dia 26). As detonações acontecem sempre das 13h às 15h, com o fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi. O tráfego na pista sentido Rio de Janeiro (descida da Serra das Araras) não sofrerá qualquer alteração para o motorista.

A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade.

Avanço nos desmontes

Desde o início das obras na Serra das Araras, em abril de 2024, a concessionária já realizou mais de 100 atividades de detonação que resultaram na retirada de 160mil m³ cúbicos, o que equivale a 10.000 caminhões caçamba.

Central de Britagem

O material coletado durante as atividades é reutilizado em partes da obra na Serra das Araras. Após a detonação, os itens são recolhidos, encaminhados para um espaço com equipamentos que realizam o processo de beneficiamento, onde é transformado em brita, pedrisco e areia, e seguem para utilização em frentes de obra.

Foto: Divulgação/CCR RioSP