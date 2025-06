Operação Corpus Christi 2025: PRF registra aumento no número de acidentes na Dutra durante o feriado

A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta segunda-feira (dia 23) o balanço da Operação Corpus Christi 2025 no trecho da 7ª Delegacia da PRF, que abrange a Rodovia Presidente Dutra, entre os dias 19 e 22 de junho. Os dados apontam um aumento no número de acidentes, feridos e mortes em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em 2025, foram registrados 7 acidentes, com 12 pessoas feridas e uma morte. Já em 2024, durante o feriado de Corpus Christi, haviam sido contabilizados 3 acidentes, com 7 feridos e nenhuma morte.

A fiscalização também resultou em 256 autos de infração, 24 documentos de veículos recolhidos e 3 veículos removidos. Quatro ocorrências criminais foram registradas neste ano: dois crimes de trânsito, uma receptação de veículo roubado e um cumprimento de mandado de prisão. Seis pessoas foram detidas e um veículo com registro de roubo foi recuperado.

Um dos destaques da operação foi a ação conjunta entre a PRF e a Polícia Federal, que resultou na apreensão de 907 quilos de maconha e na prisão de três pessoas.

Apesar do aumento no número de acidentes e vítimas, o número de multas aplicadas em 2025 foi menor em relação ao ano anterior, que teve 351 infrações registradas. Já o número de documentos recolhidos (CRLV) e de veículos removidos foi semelhante nos dois períodos.

A PRF reforça a importância da prudência nas rodovias, especialmente durante feriados prolongados, quando há aumento significativo do fluxo de veículos.