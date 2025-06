Foragido da Justiça por tráfico é preso com drogas na Dutra, em Itatiaia

Um homem foragido da Justiça foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (dia 24), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A abordagem aconteceu por volta das 16h40, na altura do km 317, próximo à entrada de Penedo.

Agentes do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da 7ª Delegacia da PRF abordaram uma motocicleta e, durante a verificação dos documentos do condutor, constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido em 2018 pelo Tribunal de Justiça do Rio. O mandado, válido até outubro de 2037, é referente ao crime de tráfico de drogas.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram com o suspeito cinco pinos de cocaína, uma bucha de maconha e um papelote de haxixe. O homem afirmou que os entorpecentes seriam para consumo próprio.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, à 99ª DP (Itatiaia), onde o mandado foi oficialmente cumprido e os procedimentos legais foram realizados.

Foto: Divulgação/PRF