CSN entrega primeiro conjunto de filtros para reduzir emissão de pó preto em Volta Redonda

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) entregou nessa terça-feira (dia 25) o primeiro de três conjuntos de novos filtros previstos para a Usina Presidente Vargas (UPV), em Volta Redonda. A apresentação foi feita por representantes da empresa ao prefeito Antônio Francisco Neto, em reunião no gabinete municipal. A iniciativa integra o plano de modernização das unidades de sinterização da usina e tem como principal objetivo a redução das emissões de material particulado – conhecido como “pó preto” –, que afetam a qualidade do ar da cidade.

O conjunto de equipamentos entregue refere-se à Sinterização 2, que já está em operação e tem capacidade para tratar 1,6 milhão metros cúbicos de gases por hora. A enorme estrutura tem mais de 30 metros de altura e foi projetada com tecnologia de última geração, incluindo placas coletoras de 12 metros de altura, sistema de batimento automatizado, arrastadores de corrente e transporte pneumático de pó em fase densa. O novo sistema substitui e complementa os equipamentos que estavam em operação, elevando a eficiência do controle ambiental da unidade.

A ação faz parte do cumprimento do 2º Termo Aditivo do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 07/2018, firmado entre a CSN e os órgãos ambientais, e busca alinhar a operação industrial da usina aos parâmetros da Resolução Conama nº 436/2011, que estabelece padrões de emissão para fontes fixas de poluição.

Durante a reunião, a empresa também anunciou o cronograma para as próximas etapas do projeto. O segundo conjunto de filtros, destinado à Sinterização 4, será entregue até o início de agosto deste ano. Já o terceiro e último conjunto, que atenderá à Sinterização 3, entrará em operação em 2026.

A expectativa é que, com os três conjuntos de filtros em funcionamento, haja uma redução expressiva nas emissões fugitivas da usina, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e o atendimento aos compromissos ambientais assumidos pela companhia.

“Essa entrega representa um avanço importante no enfrentamento do problema do pó preto, que tanto aflige a população de Volta Redonda”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto, ao destacar a relevância da iniciativa para a saúde pública e o meio ambiente urbano.

Representantes da CSN reiteraram o compromisso da empresa com a sustentabilidade e com a modernização contínua de seus processos industriais, ressaltando que os investimentos feitos estão alinhados à agenda de responsabilidade socioambiental da companhia.

A CSN foi representada pelo diretor de Metalurgia-Matérias Primas, Júlio Amaral; o gerente-geral de Meio Ambiente, José Carlos Gouvêa Júnior; o coordenador de Meio Ambiente, Antônio Carlos Simões; o gerente Institucional e de Comunicação, Aurélio Paiva; e o especialista em Comunicação, Walasse Oliveira.

Fotos do equipamento: Divulgação