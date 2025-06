‘Feijoada Amigo Solidário’, da CDL de Volta Redonda, será realizada dia 06 de julho; ingressos já estão à venda

A 11ª edição da “Feijoada Amigo Solidário”, promovida pela CDL de Volta Redonda, com organização da CDL Jovem, vai ser realizada no dia 06 de julho, domingo, a partir das 13h, no Ricardo Buffet, no Conforto. Este ano, a verba líquida arrecadada com a venda dos ingressos será destinada ao Programa Curumim, da Casa da Criança e do Adolescente.

O valor do ingresso para associado é de R$ 129,90, com compra apenas na sede da CDL, no Aterrado. Já para quem não é associado, serão vendidos pelo Guichê Web, com lotes a partir de R$ 149,90. Além da feijoada, sucos, refrigerantes e sobremesas, o ingresso dá direito ainda à camisa personalizada, passaporte para entrar no evento.

Na programação deste ano, shows com as bandas Mistureba e Love Myself, com o DJ Felipe Carvalho comandando a pista, e participação especial de sorteio, além de um buffet caprichado, incluindo petiscos, num ambiente climatizado, diversão garantida, segurança e muita solidariedade. As bebidas alcóolicas serão vendidas à parte.

Esta edição conta com patrocínio de diversas empresas da região, como Drogarias Retiro, Grupo Cronológica (Vivo), Rede AP, Correta Material de Construção, Logomídia, Tecnomed, Top Boi Frigorífico e Zen Cozinha Oriental.

O presidente da CDL Jovem, Robert Wagner de Souza, falou sobre o compromisso da entidade em realizar eventos com foco na solidariedade em prol de instituições que prestação serviços sociais e que precisam de apoio da sociedade civil para continuarem com os projetos voltados para famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Quando fazemos a Feijoada, ajudamos uma instituição, mas também buscamos mostrar às pessoas o quanto é importante ser solidário, porque nem sempre, só a ajuda do Poder Público é suficiente para que essas instituições atuem. É preciso olhar para o próximo, e a CDL de Volta Redonda sempre pensa, também quando promove seus eventos, em ajudar, como na arrecadação de alimentos em suas palestras”, afirmou. A expectativa é que o evento deste ano seja um grande sucesso como nas outras dez edições.

O presidente da CDL-VR, Giovane de Freitas Ferreira, reforçou que o evento, organizado pela Jovem, com apoio da Executiva, tem como principal objetivo, contribuir com ações das instituições sem fins lucrativos, mas, incentivar os empresários a serem mais solidários com essas entidades que realizam um trabalho sério na cidade.

“Podemos fazer a nossa parte, ajudando de alguma forma, nem sempre é só com recursos financeiros, mas também sendo voluntário, doando um tempo, sendo um interlocutor na construção de novos projetos. O Programa Curumim, assim, como tantos outros, tem um trabalho muito bonito com crianças e adolescentes em situação de risco e esperamos que esse evento possa contribuir com as ações realizadas por eles”, acrescentou.