Idosa é ferida em briga com genro e recebe apoio da Patrulha do Idoso de Volta Redonda

A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), atuou nessa quinta-feira (dia 26) em um conflito familiar que terminou com uma mulher de 69 anos ferida, após uma discussão com o genro, de 53 anos. O caso aconteceu no bairro Três Poços e foi registrado como vias de fato na Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher), após a mulher procurar o Nuai (Núcleo de Atendimento ao Idoso), localizado na 93ª DP, no bairro Aterrado.

A vítima, que teria sofrido um ferimento em uma das pernas durante a briga, foi encaminhada pela Patrulha de Proteção ao Idoso até o IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exame de corpo de delito. Na Deam, a mulher foi orientada, mas não quis processar criminalmente o genro. O suposto agressor também compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da rede de proteção ao idoso em Volta Redonda na preservação dos direitos, atuando na mediação, prevenção, repressão e capacitação. Segundo ele, o trabalho busca evitar que episódios de abuso ou violência possam se transformar em casos mais graves.

“O objetivo de toda a rede de proteção é garantir o bem-estar dos idosos e combater a violência, capacitando-os de uma forma que eles possam reconhecer abusos e buscar ajuda, evitando que uma agressão não se torne algo mais contundente. Existem muitos crimes que ocorrem e se tornam invisíveis. Por isso, atuamos na mediação, quando os agentes atuam em situações de conflitos que envolvem idosos, sempre buscando uma solução harmônica; na prevenção e capacitação, com ações educativas e de conscientização sobre os direitos dos maiores de 60 anos; e na repressão, quando atuamos responsabilizando alguma prática delituosa”, disse Coronel Henrique.

Como procurar ajuda?

Para denunciar casos de violação de direitos ou violência contra idosos, as pessoas podem ligar para o 197 (Nuai); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional e ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania). Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na 93ª DP, com a Patrulha do Idoso; ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

Fotos: Divulgação/Semop.

