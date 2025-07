Auxiliar de cozinha acusado de estuprar adolescente em Piraí é preso

Uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar conseguiu localizar e prender, na tarde de sábado (dia 19), o auxiliar de cozinha, de 19 anos, acusado de estuprar uma estudante de 17 anos, na noite da sexta-feira (dia 18), em Piraí. O suspeito foi localizado e detido no restaurante onde trabalhava, às margens da Rodovia Presidente Dutra, menos de 24 horas após a vítima denunciar o caso ao Hospital Fábio Leal e a unidade médica acionar a 94ª Delegacia de Polícia.

“A resposta rápida e a prisão do auxiliar de cozinha é fruto da confiança da vítima ao relatar o caso e da integração entre as forças policiais. Nosso compromisso é garantir que crimes como esse não fiquem impunes”, afirmou o delegado titular da 94ª Delegacia de Polícia, Antonio Furtado.

De acordo com o relato da vítima à polícia, ela e o acusado haviam iniciado contato por meio das redes sociais. Após alguns dias de conversa, marcaram um encontro presencial na Praça da Preguiça, em Piraí. Mesmo com a recusa da jovem em ter relações sexuais, o homem usou de força física e cometeu o primeiro estupro.

“A adolescente foi estuprada duas vezes. A primeira violência aconteceu nos arredores de uma igreja, onde, mesmo diante da recusa da jovem, o rapaz teria usado força física. Ao saírem do local, o agressor passou a intimidar a moça com ameaças, mostrando uma cicatriz nas costas, dizendo que levara uma facada, e exibiu uma imagem em seu celular na qual aparecia portando uma arma de fogo e drogas, o que a deixou em estado de choque. Ele a conduziu, então, até o Morro do Cruzeiro, em uma área erma e escura, próxima a uma torre de energia, onde teria praticado um novo estupro”, contou o delegado Antonio Furtado.

A adolescente ainda relatou que, após as violências, o homem a liberou no Centro de Piraí, orientando-a a comprar medicamentos contraceptivos, a chamada “pílula do dia seguinte”. No sábado pela manhã, ainda abalada com o ocorrido, a vítima procurou atendimento no Hospital Fábio Leal, onde relatou os fatos.

“Com base nas informações repassadas pela vítima, conseguimos identificar o abusador e iniciamos as diligências. Ele foi localizado no restaurante onde prestava serviços e preso em flagrante. A equipe ainda realizou buscas no alojamento onde o jovem morava, nos fundos do restaurante, mas não foram encontradas nem armas de fogo nem entorpecentes. Na delegacia, o suspeito inicialmente negou as agressões. Porém, ao ser informado de que a vítima havia passado por exames periciais, admitiu o contato físico, mas alegou que teria ocorrido com consentimento da adolescente, versão que é desmentida pelas evidências. Determinei a prisão em flagrante do criminoso, que responderá por estupro continuado, cuja pena pode ultrapassar 16 anos de cadeia”, afirmou o delegado Antonio Furtado.

O preso foi transferido hoje (20/07) para a Casa de Custódia, no bairro Roma, em Volta Redonda, onde vai aguardar audiência. Mesmo com a agilidade em resolver o caso e prender o acusado de estupro, fica o alerta do delegado Antonio Furtado.

“É muito perigoso uma mulher ficar a sós com um homem desconhecido, ainda mais no primeiro encontro. Não se pode confiar em estranhos ou pessoas que se conhece pela internet. Todo o cuidado é pouco”, alertou o delegado Antonio Furtado.

Foto: Divulgação