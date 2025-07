Voltaço vira sobre o Athletico-PR e vence por 3 a 2 no Raulino

O Volta Redonda conquistou uma virada memorável na noite de sábado (dia 19), ao derrotar o Athletico Paranaense por 3 a 2 no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time visitante abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, com gol de Alan Kardec, e ampliou aos 38, em finalização de Zapelli, após boa trama ofensiva da equipe paranaense.

Na volta do intervalo, o Voltaço mostrou outra postura. Dominante e mais agressivo, o time da casa iniciou a reação aos 9 minutos, quando o atacante MV recebeu pela esquerda e tocou com categoria na saída do goleiro.

Empurrado pela torcida, o Esquadrão de Aço seguiu pressionando e chegou ao empate aos 21 minutos. Após cruzamento do volante Pierre, André Luiz apareceu na área e cabeceou firme para o fundo da rede.

A virada veio aos 35 minutos, em bela jogada construída pelo meio-campista PK, que achou Ítalo Carvalho na entrada da área. O camisa 9 finalizou com precisão no canto esquerdo do goleiro, marcando seu primeiro gol desde o retorno ao clube, após passagem pelo futebol sul-coreano.

Próximo compromisso

O Volta Redonda volta a campo na próxima quarta-feira (dia 23), às 19h, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó-SC, pela 18ª rodada da Série B.