Ex-Vasco, jovem zagueiro Lyncon chega ao Voltaço para a Série B

O Volta Redonda Futebol Clube anunciou nesta terça-feira (dia 29) o zagueiro Lyncon, de 20 anos, como novo reforço do Esquadrão de Aço para a sequência desta temporada. Ele chega à equipe com contrato é por empréstimo com validade até final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Lyncon é natural de Itaboraí-RJ, foi revelado Vasco da Gama, por onde possui uma vitoriosa trajetória de conquistas nas divisões de base.

Lyncon participará nesta quarta-feira (dia 30) da entrevista coletiva marcada para às 13h30, na sede do Volta Redonda FC, ao lado do gerente de futebol Leonardo Dinelli, o Zada, e dos demais reforços recém-chegados: o atacante Kayke Moreno, o meio-campista Lautaro Beleggia e o goleiro Jefferson Paulino.