Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense lança torneio de futebol para promover saúde e união

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense dá o pontapé inicial em mais uma iniciativa voltada para o bem-estar da comunidade. Nesta quarta-feira (dia 30), às 19h, começa o 1º Torneio Quadrangular Sindical, com jogos disputados no Campo Sintético do Açude 2, em Volta Redonda. A competição reúne quatro equipes: Barça, Independente Entre Amigos, Desimpilhados e Peladeiros, e promete agitar a noite com muito futebol, companheirismo e espírito esportivo.

Para o presidente do Sindicato, Odair Mariano, o projeto vai muito além das quatro linhas: “O esporte é uma poderosa ferramenta de distração, saúde mental e convivência. Com esse torneio, conseguimos reunir amigos e promover uma pausa na rotina, que faz bem para todos”, destacou.

A ação conta ainda com o apoio de lideranças locais, como Jaiminho CRZ, que reforçou a importância da parceria: “A união com o Sindicato é essencial para que iniciativas como essa saiam do papel. O futebol aproxima as pessoas e fortalece os laços entre os bairros”.

O evento é aberto ao público, e os organizadores convidam toda a comunidade a prestigiar os jogos e torcer pelas equipes.