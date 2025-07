Recomeçar: AAPVR lança campanha para resgatar ex-associados com benefícios exclusivos

A Diretoria da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda lança, no dia primeiro, durante a Expo VR, que acontecerá na Ilha São João, a Campanha Recomeçar, que tem como objetivo recuperar ex-associados. Segundo o presidente Geraldo Vida, “às vezes, circunstâncias alheias a nossa vontade fazem com que tenhamos que optar por cortar alguns gastos, mesmo que isso prejudique a nossa qualidade de vida. Com certeza, foi isso que aconteceu com muitos dos associados do Grupo AAPVR que perderam essa condição por falta de pagamento. É para tentar ajudá-los que estamos lançando esta campanha”.

Com duração de primeiro a 31 de agosto, a campanha oferece condições especiais para o retorno dos associados e conquista de todos os benefícios oferecidos pela Associação, tais como consultas médicas, cursos, lazer na sede campestre, descontos no comércio e serviços, entre muitos outros. Para o presidente do Grupo AAPVR, oferecer um recomeço ao associado que está afastado foi um dos itens de sua campanha.

“Desde que o nosso nome foi anunciado como candidato à presidência, falamos em trazer de volta á AAPVR àqueles que, por qualquer motivo, tiveram suas filiações canceladas. Sabemos que ninguém sai de uma entidade como a nossa, com dezenas de benefícios, só pelo ato de sair, mas, sim, por motivos financeiros. Aí, deixa de pagar um mês e, depois, não consegue mais botar em dia. Com as condições oferecidas, temos certeza de que muitos retornarão e terão de volta uma qualidade de vida melhor para eles próprios e para suas famílias”, afirmou Geraldo Vida.

Atualmente, não somente os aposentados e pensionistas podem se associar á Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Jovens e trabalhadores da ativa também podem se associar e usufruir de todos os direitos e vantagens oferecidos pelo Grupo AAPVR.