Idoso é acusado de abusar sexualmente da própria neta, de 7 anos, em Volta Redonda

Um idoso de 61 anos está sendo acusado de abusar sexualmente da própria neta, uma menina de apenas 7 anos, em Volta Redonda. O caso foi denunciado pelo pai da vítima e, desde então, está sendo investigado pela Polícia Civil. Os filhos do suspeito foram ouvidos e também relataram abusados ocorridos durante a infância. Há ainda a suspeita de que o homem teria cometido o mesmo crime contra outro neto, ainda mais novo.

Apesar das acusações, como não houve flagrante, o suspeito foi ouvido, indiciado e liberado. O caso está sendo conduzido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Volta Redonda.

Atenção: Para denunciar casos de abuso sexual infantil, é fundamental agir com rapidez e responsabilidade. Você pode ligar para o Disque 100, um serviço do governo federal disponível 24 horas, que recebe denúncias de violência contra crianças e adolescentes com total sigilo. Também é possível procurar a delegacia de polícia mais próxima, especialmente as Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente, ou buscar apoio em conselhos tutelares, que são órgãos responsáveis por zelar pelos direitos das crianças.

Só no ano passado quase 7 mil denúncias relacionadas à violência sexual infantil foram registradas pelo Disque 100, com a maioria dos casos ocorrendo dentro do ambiente familiar. Esse tipo de crime muitas vezes é cometido por pessoas próximas à criança, como familiares ou conhecidos que usam afeto e ameaças para garantir o silêncio das vítimas. Denunciar é um ato de coragem que pode salvar vidas e garantir proteção a quem mais precisa.