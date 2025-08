Região registra acidentes graves na Dutra; Em Resende, ciclista morre atropelado

A região entre Piraí, Barra Mansa e Itatiaia registrou diversos acidentes entre a quinta-feira (dia 31) e a madrugada desta sexta-feira (dia 1º), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em Barra Mansa, no km 271 da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, um caminhão que transportava matéria-prima plástica usada na fabricação de pneus tombou. O condutor teve ferimentos leves e foi liberado ainda no local.

Pouco adiante, no km 277, também em Barra Mansa, uma motocicleta colidiu frontalmente com um automóvel na via marginal. O motociclista sofreu fraturas na bacia e em uma das pernas, sendo encaminhado à Santa Casa de Misericórdia.

Em Resende, um atropelamento fatal foi registrado no km 336 da Dutra. A vítima era um ciclista, de 47 anos, morador de Engenheiro Passos.

Ainda na noite de quinta-feira, por volta das 21h40, dois caminhões colidiram na descida da Serra das Araras. A colisão traseira envolveu um veículo carregado com botijões de gás vazios e outro com carga de batatas. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Houve restrição temporária de tráfego para a remoção dos veículos, mas o trânsito logo foi totalmente liberado.

Em Itatiaia, no km 339, um automóvel colidiu na traseira de uma carreta por volta das 4h da madrugada desta sexta-feira. O motorista do carro ficou preso às ferragens. A faixa 1 da pista sentido Rio de Janeiro foi liberada às 6h30.

Foto: Divulgação/PRF