Voltaço inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino

O Volta Redonda iniciou nesta quinta-feira (dia 31), as venda dos ingressos para a partida contra o Novorizontino, que será realizada no sábado (dia 9), às 20h30, no Estádio Raulino de Oliveira.

O jogo é válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e o clube conta com a presença da torcida nos jogos em casa para seguir crescendo na competição.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site: ticketvrx.com.br/61-vrfc-x-gremio-novorizontino

Valores

Arquibancada: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

Cadeira: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Pontos de vendas físicos

A partir das 15h de sexta-feira (1º), os ingressos também estarão disponíveis nos seguintes pontos de vendas:

Loterias Meia-Meia (Aterrado)

Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

Bilheterias

No dia da partida, as vendas ocorrerão a partir das 17h, até o intervalo do jogo.

Gratuidades

As gratuidades poderão ser retiradas no dia da partida, a partir das 18h30, diretamente nas roletas do estádio:

Setor Azul: Torcida do Volta Redonda

Setor Laranja: Torcida do Novorizontino

Equipe participa de treinamento no CT João Havelange

Nesta quinta-feira (dia 31), o elenco do Esquadrão de Aço participou de atividades no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, sob o comando da comissão técnica, treinamentos que tiveram como foco a construção de jogadas, marcação e finalização.

Foto: Anderson Mendes/VRFC