​Polícia Civil prende cinco criminosos envolvidos em tentativa de homicídio de policial militar em Paraty

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, nesta quinta-feira (dia 31) cinco criminosos envolvidos na tentativa de homicídio de um policial militar em Paraty, na Costa Verde. A ação contou com apoio da 166ª DP (Angra dos Reis), 167ª DP (Paraty) e Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM). Oito mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.

O crime ocorreu em 17 de junho deste ano, quando a vítima foi atacada ao chegar em casa. Na ocasião, os autores passaram em um veículo e efetuaram os disparos, inclusive de fuzil. O policial reagiu e sobreviveu ao atentado.

As investigações da DRE identificaram os envolvidos, inclusive o mandante da execução, que está no sistema prisional. Segundo os agentes, durante a apuração dos fatos, ficou evidenciado o envolvimento de um policial militar, que teria fornecido informações estratégicas sobre a rotina da vítima, favorecendo o planejamento do crime.

O material apreendido na operação passará por perícia, a fim de subsidiar e buscar novos elementos para a investigação.