Barra Mansa é destaque em edital nacional voltado à Educação Integral

Juntamente com o Rio de Janeiro, Barra Mansa foi uma das duas cidades do estado selecionadas em todas as etapas do edital nacional de Experiências Inspiradoras de Gestão e Projetos Pedagógicos de Educação Integral em Tempo Integral. Além disso, o município está entre as 25 cidades de todo o Brasil que foram contempladas em 100% das experiências previstas pelo edital.

Realizado em parceria do Ministério da Educação (MEC) com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio do grupo TEIA – Territórios, Educação Integral e Cidadania, o edital é uma iniciativa do Programa Escola em Tempo Integral, política pública do governo federal que fomenta a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica na perspectiva da Educação Integral.

O reconhecimento de Barra Mansa veio com o projeto “Rumos e Trilhas: Inovação e Sentido nas Escolas Integrais”, desenvolvido pelas escolas vocacionadas do município e aprovado em todas as etapas: mapa de experiências, rede de trocas e caderno de narrativas.

A cidade marcará presença nos dias 1º e 2 de outubro, na Mostra Nacional de Práticas Inspiradoras, que acontecerá na UFMG, em Belo Horizonte, com palestras, rodas de conversa e apresentações sobre as experiências locais. Além disso, o município terá seu trabalho divulgado no mapa de experiências, no caderno de narrativas (que será produzido pelo Ministério da Educação e publicado em dezembro) e na rede de trocas, que ocorrerá ao longo de 2026. Barra Mansa também deve receber visitas de representantes de outras cidades, interessados em conhecer de perto as práticas de educação integral realizadas nas escolas vocacionadas.

Barra Mansa conta atualmente com três Escolas Vocacionadas Socioambientais – Ciep 483 / Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima; Escola Municipal Gelson Silvino, no Moinho de Vento; e Escola Municipal Vila Elmira, na Vila Elmira – além da Escola Vocacionada à Música, que funciona no Ciep 485 – João Batista Barros, no bairro Bom Pastor, e da Escola Vocacionada à Tecnologia, no Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio de Oliveira, no bairro Vila Nova.

A secretária de Educação de Barra Mansa, Linamar Carvalho, destacou que as escolas vocacionadas representam uma experiência exitosa que reafirma o papel da escola pública como espaço de transformação social e cultural.

– Com a implementação das escolas integrais vocacionadas, observou-se também uma transformação significativa no ambiente físico e na relação da escola com seu entorno. Ao propor que cada unidade escolar desenvolva uma vocação, o município cria condições para que o currículo se enraíze nas realidades locais, ampliando repertórios e valorizando as identidades de cada comunidade escolar, fortalecendo vínculos, gerando pertencimento e ressignificando o processo de aprendizagem – declarou a secretária, informando também que em 2025 está em andamento a implementação das Escolas Vocacionadas ao Esporte, no Colégio Municipal Washington Luiz e no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira Silva.

Fotos: Paulo Dimas / Chico de Assis / Divulgação