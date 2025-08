Dupla é presa em flagrante com TV e outros produtos furtados na Vila; mulher tentou subornar agentes com R$ 10 mil

Uma ação coordenada da Operação Volta Redonda Presente resultou na prisão de duas pessoas suspeitas de envolvimento em furtos a comércios na Vila Santa Cecília, na noite da quinta-feira (dia 31). O flagrante foi possível graças ao monitoramento por câmeras da Prefeitura, que identificou movimentação suspeita na Praça Brasil.

Agentes foram acionados após visualizarem uma mulher arrastando uma televisão ainda embalada, com etiqueta de loja, acompanhada por um homem. Ao perceberem a aproximação das equipes, os dois tentaram fugir em um carro branco, mas foram interceptados.

Durante a abordagem, os agentes encontraram no veículo uma grande quantidade de mercadorias com etiquetas de lojas conhecidas da cidade. Entre os itens apreendidos estavam roupas, chocolates, pacotes de doces e produtos de cama e banho. Um funcionário de um dos estabelecimentos reconheceu os produtos como sendo do seu comércio.

Segundo a ocorrência registrada na 93ª DP, a mulher ainda teria tentado subornar os agentes com R$ 10 mil para evitar a prisão. Ambos os suspeitos foram autuados por furto qualificado e corrupção ativa. Naturais do Rio de Janeiro, eles já possuem passagens anteriores por crimes semelhantes.

Foto: Divulgação