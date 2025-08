Expo VR 2025 tem abertura oficial marcada por emoção, integração e desenvolvimento para o Sul Fluminense

A Expo VR 2025 começou oficialmente nesta sexta-feira (01/08), às 10h, com uma cerimônia de abertura marcada por emoção, comprometimento e muitas homenagens. Realizada na Ilha São João, em Volta Redonda, a solenidade contou com a presença de autoridades políticas, representantes do Governo do Estado do Rio de Janeiro, líderes empresariais e parceiros da iniciativa, além de convidados.

Na abertura foi entoado o Hino Nacional pela banda da prefeitura, além da apresentação do coral municipal apresentando o Pai Nosso em um momento de fé e união. Em seguida, foi feito o corte simbólico da fita inaugural pelas autoridades presentes, marcando oficialmente o início da maior experiência multicultural do Sul Fluminense.

— A Expo nasceu de um sonho coletivo e da vontade de oferecer algo verdadeiramente transformador para a nossa região. Construímos esse projeto com afeto, coragem e compromisso. É muito mais que um evento: é uma plataforma para conectar pessoas, ideias, negócios e causas sociais — afirmou, visivelmente emocionado, Luciano Pançardes, CEO da Diário Eventos e idealizador da Expo VR.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, destacou o impacto do evento para toda a região.

— A Expo VR é um acontecimento sem precedentes. É um orgulho ver Volta Redonda sediar um projeto que reúne cultura, negócios, turismo e oportunidades para a população. Parabéns a todos os envolvidos — declarou.

A secretária estadual da Mulher, Heloísa Aguiar, ressaltou a importância de incluir pautas sociais em eventos dessa magnitude.

— A Expo VR nos dá a chance de colocar temas fundamentais no centro das atenções. Aqui falamos sobre empreendedorismo, cultura, mas também sobre enfrentamento à violência de gênero e inclusão. Isso transforma realidades — afirmou, elogiando a organização pelo espaço dedicado à capacitação de mulheres e pelo foco transversal nas minorias.

Representando o Governo do Estado, o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, reforçou o papel dos grandes eventos na economia fluminense.

— Eventos como a Expo VR não apenas movimentam o turismo e geram renda, como também são palco para debates importantes, para visibilidade das cidades e para fortalecimento da cultura local. É por isso que o Governo do Estado é parceiro dessa iniciativa — destacou.

Ao lado de Luciano, Renata Pançardes, diretora executiva do projeto, também reforçou o simbolismo do momento.

— Hoje damos início a uma jornada de três dias repletos de experiências. Nossa programação é diversa, inclusiva e feita para todos. A Expo é um espaço de pertencimento, de voz e de oportunidades — celebrou.

Na sequência da cerimônia, os convidados foram conduzidos até a sala de palestras, onde aconteceu o painel de abertura do Fórum Desenvolve RJ, com o tema “O Futuro do Sul Fluminense”. O encontro reuniu especialistas, secretários de Estado e lideranças regionais para debater estratégias de desenvolvimento, inovação, empreendedorismo e políticas públicas para a região.

A Expo VR 2025 segue até domingo (03/08), com programação intensa e gratuita, incluindo grandes shows no Palco Sesc – com Mumuzinho (01/08), Cátia Valois e Zeca Baleiro (02/08) e IZA (03/08), apresentações culturais em tendas temáticas, experiências gastronômicas, feira de negócios, cursos e oficinas. A entrada é gratuita, mediante retirada antecipada da pulseira oficial. A programação completa você encontra em www.expovr.com.br