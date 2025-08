Jari é contra a privatização da Cedae e defende que água é um bem publico

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB), presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), se posicionou contra a possibilidade de concessão do serviço de produção de água e da abertura de capital da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro).

A declaração foi feita durante audiência pública da comissão, realizada nesta sexta-feira, dia 1º, no plenário da Alerj. O encontro ocorreu justamente no dia em que a companhia completou 50 anos de existência.

“A Cedae é do povo do Rio de Janeiro, a Cedae é nossa. Não podemos permitir uma nova concessão de serviços da companhia, como a produção de água. E tampouco devemos permitir a abertura de capital da empresa. Sou contra”, afirmou o parlamentar.

Durante a audiência, Jari apresentou um relatório de ações da comissão. Entre os destaques estão o pedido de abertura de inquérito no Ministério Público e uma denúncia à Defensoria Pública sobre a autorização considerada irregular do reajuste na tarifa de água.

“Percebemos que a concessão do serviço de distribuição de água rendeu bilhões ao Governo do Estado, mas o serviço piorou para a população — além de ter ficado mais caro. Por onde passamos, ouvimos as pessoas dizendo que sentem saudade da Cedae”, completou.

Participaram da audiência os deputados Dani Monteiro e Luiz Paulo, além de representantes da própria Cedae, da Agenersa, da Casa Civil, da OAB, de comitês de monitoramento, sindicatos, movimentos sociais e da sociedade civil organizada.

“A água é um bem natural e essencial, e, no nosso entendimento, sua gestão deve permanecer nas mãos do poder público. Água não é mercadoria. Esta audiência foi fundamental para discutir o futuro da Cedae e reafirmar nosso posicionamento contrário a qualquer retrocesso na gestão da companhia”, concluiu Jari.