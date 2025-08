Festival da Paranoide chega à quarta edição com 50 torneiras de chope e shows em Volta Redonda

O maior festival de cervejas do Sul Fluminense já tem data marcada: a quarta edição do Festival da Paranoide (FDP) será realizada neste sábado, dia 02, das 15h às 22h, na área da piscina do Hotel Bela Vista, em Volta Redonda (RJ). O evento promete reunir amantes da cerveja artesanal em um ambiente aberto, com música ao vivo, praça de alimentação exclusiva e o tradicional open beer.

Ao todo, serão 50 torneiras de chope plugadas, com 15 rótulos da própria Cervejaria Paranoide e mais 35 de cervejarias convidadas. O festival já se consolidou como um dos principais encontros cervejeiros da região, oferecendo uma experiência completa de degustação e entretenimento.

Os ingressos estão disponíveis no site do Ingresso Digital ou diretamente na sede da Cervejaria Paranoide, localizada na Rua Geraldo Di Biase, 666 – Aterrado, em Volta Redonda. Mais informações podem ser obtidas pelo link: Festival da Paranoide – Ingresso Digital.