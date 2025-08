Barra Mansa inicia mutirão para atendimento de neuropediatras

Barra Mansa deu um importante passo na ampliação da assistência à saúde. Nesta sexta-feira, 1º de agosto, teve início o mutirão de consultas com neuropediatras, no Centro de Especialidades Médicas (CEM), localizado ao lado da UPA, no Centro. Os atendimentos acontecem semanalmente, às sextas e sábados, com o objetivo de esvaziar a fila de espera de crianças que aguardam por diagnóstico e tratamento especializado.

A vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, acompanhou o primeiro dia do mutirão, que contou também com a presença de um robozão para proporcionar momentos de leveza e descontração às crianças presentes.

– Hoje é um dia histórico para Barra Mansa. Ficamos um tempo sem esse atendimento fundamental e acumulamos uma demanda significativa. O mutirão vem para zerar essa fila e garantir o acesso de muitas crianças ao diagnóstico e acompanhamento que elas tanto precisam – afirmou Luciana.

Entre as mães atendidas está Ana Caroline Regina Manuel, que aguardava há mais de um ano por uma consulta com a filha Maria Júlia, de 8 anos, diagnosticada preliminarmente com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade). “Esperamos muito por esse momento. O neuropediatra vai nos ajudar a entender melhor o que ela tem e qual o melhor tratamento”, comemorou Ana Caroline.

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, o mutirão só foi possível graças a uma força-tarefa da pasta. O município agora conta com quatro médicas neuropediatras, todas vindas de São Paulo, que vão se revezar a cada 15 dias, atendendo sempre às sextas e sábados. Serão realizadas, ao todo, 100 consultas por semana.

– Até o início do ano, tínhamos apenas um especialista, que realizava cerca de 80 consultas por mês. Há quatro meses ele precisou se afastar por questões pessoais, o que agravou ainda mais a fila. Agora conseguimos ampliar consideravelmente a oferta, o que é uma vitória para o município e para as famílias que aguardavam há tanto tempo – destacou Sérgio.

Andrea Pires de Oliveira também celebrou a retomada dos atendimentos. Seu filho João Victor, que tem paralisia cerebral e epilepsia grave, está sem a medicação adequada há seis meses. “Sem o especialista, não conseguimos substituir o remédio que saiu de circulação. Essa consulta vai nos permitir ter um laudo atualizado, acesso a serviços essenciais e, acima de tudo, mais qualidade de vida para meu filho”, relatou.

Uma das médicas responsáveis pelos atendimentos, Maria Luiza Cordeiro dos Santos, é natural de Volta Redonda e hoje atua em São Paulo. Ela se mostrou grata pela oportunidade de contribuir com sua região de origem. “Voltar para ajudar aqui é muito gratificante. A neuropediatria tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança. Com um atendimento correto, podemos ajudar no aprendizado, comportamento, qualidade de vida e preparar essas crianças para um futuro melhor”, explicou a médica.

O agendamento das consultas deve ser feito na unidade de saúde mais próxima da residência do paciente, por meio do sistema Sisreg. “Vale lembrar que os pacientes já saem da consulta com o retorno agendado, garantindo a continuidade do acompanhamento médico”, finalizou Sérgio.

Fotos: Paulo Dimas