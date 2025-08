Presidente da Fecomércio RJ é homenageado por apoio ao Vale do Café

Na última quinta-feira (dia 31), o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, recebeu, na sede da instituição, representantes do Festival Vale do Café e da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur RJ). Participaram do encontro Wanderson Farias, assessor especial da Setur-RJ; Jorge Aiex, presidente do Sicomércio Barra do Piraí; e Roberta Kelab e Nelson Drucker, organizadores do festival realizado de 18 a 27 de julho.

O objetivo da visita foi agradecer ao presidente pelo apoio da Fecomércio RJ à realização do Festival Vale do Café e celebrar a parceria para a próxima edição do Festival Sabores Vale do Café, que será realizado entre os dias 22 e 24 de agosto, em Conservatória, distrito de Valença, no Sul Fluminense.

O Festival Vale do Café é um dos principais eventos culturais do estado, valorizando a história, a música e a tradição da região que foi berço da cultura cafeeira no Brasil. Já o Festival Sabores Vale do Café reúne gastronomia, cultura e turismo, fortalecendo a economia criativa e atraindo visitantes para a região.

“Nosso compromisso é apoiar iniciativas que estimulam o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda e, ao mesmo tempo, promovem a valorização da cultura fluminense. Eventos como esses reforçam a vocação turística do Rio de Janeiro e movimentam a economia local”, disse Antonio Florencio de Queiroz Junior, que destacou a importância dos eventos realizados no Vale do Café, especialmente para o turismo e para os produtores locais.

O presidente do Sicomércio Barra do Piraí também fez seus agradecimentos ao presidente da Fecomércio e à Setur-RJ. “Além do presidente Antonio Florêncio, agradeço ao secretário Gustavo Tutuca e ao assessor especial Wanderson Farias por todo o apoio. A parceria com a Setur-RJ é fundamental”, disse Aiex.

Além de destacar a importância do apoio ao Festival Vale do Café, Wanderson mencionou outros eventos. “Também agradeço ao presidente Florêncio pelo apoio a outros eventos, como o Delícias do Vale e o Sabores do Vale do Café. Este último, que vai acontecer em Conservatória, terá o lançamento da Rota Conservatória/Ipiabas. Essa homenagem é mais que merecida”, disse o assessor especial da Setur-RJ.