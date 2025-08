Apae Volta Redonda realiza feijoada beneficente neste domingo

A Apae Volta Redonda promove neste domingo (dia 3), das 12h às 18h, mais uma edição de sua Feijoada Beneficente, no Ricardo Buffet, em Volta Redonda. O evento arrecada recursos para manter os serviços gratuitos oferecidos a 260 assistidos da instituição.

A programação musical inclui o DJ Gustavo Peixoto, a dupla Nina e Caju e o grupo de samba Juremeiros. As crianças terão um espaço com atividades recreativas comandadas pela Tia Lili.

O convite custa R$ 80 e dá direito a entradas (feijão amigo, torresmo, mandioca, polenta e linguiça mineira frita), feijoada completa ou versão light, além de sobremesas como pudim, doce de leite com queijo, doce de abóbora e doce de mamão. Água e refrigerante estão incluídos; chope e drinks serão vendidos separadamente.

“Esse é um evento que une solidariedade e compromisso com a causa da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. A cada ano, contamos com parceiros e amigos que acreditam no nosso trabalho”, disse o presidente da Apae-VR, Mario Vitor Netto.

Fundada há 69 anos em Volta Redonda, a entidade é a terceira unidade criada no Brasil e atua nas áreas de assistência social, educação e saúde com equipe multidisciplinar.