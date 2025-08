H.FOA marca presença na ExpoVR 2025 e reforça legado de impacto na região 

Durante os três dias da ExpoVR 2025, o Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) marcou presença de forma marcante no pavilhão da Ilha São João, em Volta Redonda. O estande foi pensado para gerar conexão com os visitantes e oferecer uma experiência imersiva sobre o trabalho desenvolvido pelo hospital nas áreas de assistência em saúde, tecnologia e inovação.

Ao final do evento, o sentimento era de pertencimento e dever cumprido. O presidente da Fundação Oswaldo Aranha, Dr. Eduardo Prado, celebrou a participação da instituição:

“É gratificante. Mas acho que podemos resumir em uma palavra: intensidade. A cidade comprou a ideia, as pessoas vieram. A ExpoVR resgata a memória afetiva da antiga Feira da Primavera, agora em um novo formato: moderno, estruturado, com cultura, arte e entretenimento. A FOA, UniFOA, H.FOA e EtecFOA não poderiam ficar de fora. Ano que vem, com certeza, estaremos de volta.”

Com um ambiente interativo, o espaço contou com entrevistas ao vivo com gestores, transmitidas pelos Estúdios FOA, lounge exclusivo com apresentação de serviços, distribuição de brindes e uma equipe preparada para acolher o público com atenção e conteúdo. Entre os destaques, estiveram a apresentação da cirurgia robótica e dos novos serviços implantados no H.FOA, reforçando o compromisso com a transformação social por meio da saúde.

O diretor executivo do H.FOA, Leonardo Prado, destacou a importância do evento para dar visibilidade às conquistas do hospital, que acaba de completar um ano de funcionamento:

“É uma felicidade muito grande apresentar o nosso hospital. Mostramos a robótica e tudo o que temos feito para transformar a saúde da cidade. A ExpoVR é multicultural, envolve gastronomia, música, negócios e conexões. Nosso estande ficou sempre cheio, com a nossa cara, transmitindo qualidade e seriedade. Queríamos chamar atenção, e conseguimos.”

Leonardo também ressaltou o evento como uma oportunidade estratégica de relacionamento com o público e fortalecimento da marca:

“Recebemos parceiros, visitantes, médicos e pessoas que ainda não conheciam o hospital. Mostramos especialidades, nosso centro médico, serviços e projetos. O H.FOA nasceu com esse DNA: entregar impacto positivo, com qualidade e propósito.”

A ExpoVR foi marcada por uma programação diversa, com grandes shows de artistas nacionais como Iza, Mumuzinho, Zeca Baleiro e Cátia Valois, além de atrações regionais, manifestações culturais e atividades voltadas ao empreendedorismo, educação e networking. O evento se consolidou como uma das maiores feiras do Sul Fluminense.