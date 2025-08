Volta Redonda zera roubo de veículos pelo quinto mês consecutivo

Volta Redonda alcançou, nesta quarta-feira (6), um marco histórico na segurança pública: o quinto mês consecutivo sem registro de roubo de veículos. O último registro de roubo de veículo em Volta Redonda aconteceu em 6 de março. No ano, foram sete roubos registrados. Além disso, o município apresentou quedas significativas nos principais índices de criminalidade em julho, conforme dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão oficial de estatísticas do Estado do Rio de Janeiro.

Na comparação entre julho de 2024 e julho de 2025, as tentativas de homicídio caíram 80% (de cinco para um caso), enquanto os furtos de veículos foram reduzidos em 77% (de 13 para três). Os roubos de rua e de celulares também apresentaram queda de 67% cada, com os registros passando, respectivamente, de seis para duas ocorrências e de três para uma. Já letalidade violenta (homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte) teve uma redução de 50% (de dois para um caso).

Volta Redonda, cidade monitorada

Um dos pilares da segurança pública em Volta Redonda é o moderno sistema de videomonitoramento implantado no município. Atualmente, são cerca de 2 mil câmeras interligadas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), permitindo o monitoramento em tempo real de ruas, bairros e eventos. O sistema também utiliza tecnologia de reconhecimento facial, integrada aos bancos de dados das forças policiais, o que tem contribuído para a identificação de suspeitos e localização de foragidos da Justiça.

Segurança conectada à população

Outro diferencial tem sido a participação ativa da população, estimulada pelos grupos de WhatsApp mantidos pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Mais de 20 mil pessoas, entre moradores, comerciantes, líderes comunitários e representantes das forças de segurança, estão conectadas nesses grupos. Eles funcionam como canais diretos de comunicação, permitindo o envio de denúncias, relatos de ocorrências e alertas em tempo real — o que agiliza a resposta das equipes operacionais.

Integração, tecnologia e proximidade com a população

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, a queda nos indicadores de criminalidade é atribuída à combinação de fatores como a integração entre as forças de segurança, o investimento e o uso da tecnologia e a proximidade entre os órgãos de segurança e a população.

“Estamos colhendo os frutos de um trabalho técnico e articulado, com foco em inteligência, prevenção e uso estratégico da tecnologia. A integração entre Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal, polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal, aliada ao apoio da população, tem feito a diferença. Como sempre digo: não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade”, afirmou o secretário.

Fotos: Divulgação/Semop.