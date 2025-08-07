BM: Polícia apreende grande quantidade de drogas e gera prejuízo de cerca de R$ 85 mil ao tráfico no Bom Pastor

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou, nesta quinta-feira (dia 7), na apreensão de uma grande quantidade de drogas e equipamentos usados pelo tráfico no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. De acordo com a PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) realizavam patrulhamento preventivo na região, atendendo diretrizes do comando para reforçar a segurança e coibir atividades criminosas, especialmente nas proximidades do local onde será instalada a sede da 2ª Companhia.

Por volta das 11h30, os policiais receberam informações de que homens estariam traficando drogas em uma praça de lazer do bairro. Ao chegarem ao local, as equipes avistaram vários suspeitos, que fugiram ao perceber a aproximação das viaturas. Durante as buscas, os agentes localizaram duas casas aparentemente abandonadas. Dentro delas, foram encontradas bolsas contendo 2 kg de crack em tabletes, 94 porções de crack embaladas, 732 pedras da mesma droga, 294 pinos de cocaína, 63 trouxinhas de maconha, nove tambores plásticos com haxixe, além de quatro rádios comunicadores, cinco bases carregadoras, 17 baterias, uma balança de precisão e um caderno com anotações do tráfico.

O material foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa), onde ficou apreendido. Ainda segundo a polícia, um homem foi detido por desobediência durante a ação, sendo necessário o uso progressivo da força para realizar a abordagem.

A estimativa é que o prejuízo ao tráfico seja de aproximadamente R$ 85 mil.

