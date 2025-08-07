Dutra: Homem com moto “clone” tenta fugir e se esconde dentro de empresa, mas é preso pela PRF

Um homem de 20 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (dia 7), em Barra Mansa, após ser flagrado com uma motocicleta “clone” e tentar fugir se escondendo dentro de uma empresa às margens da Via Dutra, na altura do distrito de Floriano.

De acordo com a PRF, agentes do Grupo de Patrulhamento Tático realizavam policiamento na rodovia quando, por volta das 12h50, avistaram uma Honda/CG 160 Fan com placa do Rio de Janeiro, sem retrovisores, parada em frente ao portão de uma indústria de litografia. Ao ser abordado, o condutor afirmou inicialmente que a moto pertencia ao restaurante onde trabalhava como entregador, em Porto Real. Em seguida, mudou a versão, dizendo que o veículo seria de um amigo.

Durante a inspeção, os policiais constataram que os sinais identificadores da motocicleta estavam adulterados, confirmando que se tratava de um clone. Ao ser informado de que seria levado para a 90ª DP (Barra Mansa), o suspeito correu para dentro da empresa, ignorando ordens de parada. Ele se escondeu entre máquinas e equipamentos, mas acabou localizado e detido após perseguição a pé.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Barra Mansa, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF