Voltaço se prepara para enfrentar o Novorizontino no Raulino de Oliveira; ingressos já estão a venda

O elenco do Esquadrão de Aço participou, nesta quinta-feira (dia 7), no Centro de Treinamentos João Havelange, em Pinheiral, da atividade preparatória para o jogo contra o Novorizontino, válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida acontecerá no sábado (dia 9), às 20h30, no Estádio Raulino de Oliveira.

Este será o primeiro de dois jogos consecutivos que o Voltaço fará em casa na competição.

Nesse quinta-feira, o técnico Rogério Corrêa, comandou um treinamento tático.

Ingressos

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos antecipadamente pelo site: ticketvrx.com.br/61-vrfc-x-gremio-novorizontino

Valores

Arquibancada: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

Cadeira: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Pontos de venda físicos

Além do site, os torcedores também podem adquirir ingressos nos seguintes pontos de venda:

Loterias Meia-Meia (Aterrado)

Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

Bilheteiras

No dia da partida, as vendas ocorrerão a partir das 17h, até o intervalo do jogo.

Gratuidades

As gratuidades poderão ser retiradas no dia da partida, a partir das 18h30, diretamente nas roletas do estádio.

Setor Azul: Torcida do Volta Redonda

Setor Laranja: Torcida do Novorizontino

Foto: Anderson Mendes/VRFC