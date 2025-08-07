Carga especial segue viagem pela Dutra a partir desta sexta-feira

A RioSP, uma empresa Motiva, informa que a carga especial, considerada a maior já transportada pela Via Dutra, voltará a se deslocar pela rodovia a partir desta sexta-feira, dia 08 de agosto, às 10h. O conjunto transportador, com 135 metros de comprimento, 6 metros de largura e peso superior a 800 toneladas, está atualmente estacionado no km 179 da pista sentido Rio de Janeiro, em Guararema, na região do Alto Tietê.

Na sexta-feira (dia 8), a carga seguirá até o km 154, em São José dos Campos, onde permanecerá até a próxima etapa de deslocamento, programada para a segunda-feira (dia 11). Nesta segunda etapa, o conjunto seguirá até o km 136 da Via Dutra.

Por questões de segurança, em caso de condições climáticas adversas, como neblina intensa, a carga poderá ter sua movimentação temporariamente suspensa até que haja condições adequadas para a operação.

Durante o deslocamento, a carga poderá ocupar duas faixas de rolamento simultaneamente, devido às suas dimensões. A RioSP reforça a importância de os motoristas manterem a atenção redobrada à sinalização, respeitarem o distanciamento do veículo à frente e acompanharem as informações nos Painéis de Mensagem Variável (PMVs) distribuídos ao longo da rodovia.

Todo o trajeto contará com o apoio operacional da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal, com escolta e acompanhamento técnico para garantir a segurança dos usuários e da operação logística.