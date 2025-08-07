Homem é morto a tiros e idosa fica ferida em ataque dentro de ônibus em Barra Mansa

Um homem foi morto a tiros e uma idosa, de 61 anos, ficou ferida durante um ataque a um ônibus nesta quinta-feira (dia 7), no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. O crime aconteceu no ponto final do coletivo, na Estrada Governador Chagas Freitas, provocando pânico entre os passageiros.

Segundo testemunhas, o veículo seguia para o distrito de Rialto quando parou no ponto final, com a porta aberta. Nesse momento, vários disparos foram efetuados. Passageiros se abaixaram para tentar se proteger, enquanto o homem – cuja identidade ainda não foi divulgada – foi atingido e morreu no local, antes da chegada do socorro.

A idosa foi ferida de raspão no pescoço por uma bala perdida. Ela estava acompanhada do genro, que também presenciou o crime. A vítima foi socorrida por policiais militares e levada à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. De acordo com a polícia, ela não corre risco de morte.

A Polícia Militar isolou a área e realizou buscas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso e nenhuma arma foi apreendida. O caso, inicialmente registrado como tentativa de homicídio, foi reclassificado para homicídio e lesão corporal.

O corpo do homem será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. A 90ª DP (Barra Mansa) investiga o crime.

Imagem: Reprodução