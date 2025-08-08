Polícia prende suposto gerente do tráfico e apreende drogas, arma e munições em operação no Siderlândia

Uma operação policial realizada na quinta-feira (dia 7) resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de grande quantidade de drogas, arma de fogo e munições, em Volta Redonda. A ação ocorreu nos bairros Siderlândia, Padre Josimo e Belmonte.

De acordo com a Polícia Militar, entre os presos está um homem conhecido como “Canoa”, apontado como gerente do tráfico de drogas na região e que possuía mandado de prisão em aberto.

Na ação, foram apreendidos cinco tabletes de maconha prensada (cerca de 5 kg), porções menores da mesma droga, 200 gramas de cocaína, três pinos com pó branco, quatro pedras de crack, uma pistola Glock calibre .40, um carregador, 14 munições, um rádio comunicador e uma mochila camuflada.

Segundo a PM, os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados. Todo o material e os presos foram levados para a 93ª DP, onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação