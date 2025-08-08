PRF realiza Operação Prisma para reforçar fiscalização de cargas na Serra das Araras

A 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início nesta semana à Operação Prisma, que tem como objetivo capacitar e atualizar os policiais sobre a fiscalização de veículos de transporte de carga. A ação prioriza a verificação da amarração e acondicionamento de cargas, além da checagem dos sistemas de freios, com atividades teóricas e práticas.

A parte teórica ocorreu no auditório da sede da PRF em Resende, enquanto a etapa prática foi realizada no km 233 da Rodovia Presidente Dutra, em frente à Unidade Operacional de Caiçara, no início da descida da Serra das Araras – um dos trechos mais críticos da via, devido ao declive acentuado e curvas sinuosas. Segundo a PRF, sistemas de freio defeituosos ou cargas mal acondicionadas representam alto risco de acidentes graves.

Na primeira ação prática, realizada na quinta-feira (dia 7), das 9h às 16h, foram aplicadas 31 multas, com dez veículos retidos para regularização imediata. Oito documentos (CRLV) foram recolhidos para apresentação posterior e dois veículos foram removidos ao pátio por irregularidades graves.

A Operação Prisma seguirá durante todo o mês de agosto, com previsão de atingir todo o efetivo da 7ª Delegacia da PRF ou, pelo menos, a maior parte dele. O órgão reforça que a capacitação constante é essencial para manter os policiais atualizados sobre as normas de trânsito e, assim, garantir mais segurança para todos os usuários das rodovias.

