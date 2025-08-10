Barra Mansa registra duplo homicídio na Vila Independência; cidade soma cinco mortes em quatro dias

Dois homens foram mortos a tiros na tarde deste domingo (dia 10) na Vila Independência, em Barra Mansa. Os corpos foram encontrados por volta das 16h em uma área de mata próxima ao campo do bairro. Segundo informações preliminares, uma das vítimas usava tornozeleira eletrônica.

A Polícia Militar foi acionada após denúncias e confirmou o crime ao chegar ao endereço. O local foi isolado para o trabalho da perícia técnica. Testemunhas relataram ter visto um veículo Kia Cerato prata circulando nas proximidades pouco antes do crime.

As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas oficialmente, mas há suspeita de que seriam irmãos. A 90ª DP assumiu a investigação para apurar autoria e motivação.

Com o caso deste domingo, a Vila Independência registra três homicídios em quatro dias, sendo que Barra Mansa acumula cinco assassinatos no mesmo período. Na sexta-feira (dia 8), um homem foi executado no bairro 9 de Abril. Já na quinta-feira (dia 7), dois crimes ocorreram quase simultaneamente: um dentro de um ônibus na Colônia Santo Antônio e outro também na Vila Independência.

A Polícia Civil ainda não divulgou se há relação entre as mortes.