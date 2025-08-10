Colisão entre ônibus e carro deixa dois feridos na BR-393, em Barra do Piraí

Uma colisão transversal entre um ônibus da Viação Aparecida e um automóvel HB20 deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (dia 10) na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí. O acidente aconteceu por volta das 11h30, no km 256.

As vítimas, um homem de 59 anos e uma mulher de 25, estavam no carro e sofreram ferimentos leves. Elas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Barra do Piraí.

Não há informações sobre o número de passageiros no ônibus ou sobre feridos no coletivo. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Foto: Divulgação/PRF