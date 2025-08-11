Polícia Civil prende condenado por associação para o tráfico em Barra Mansa

A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu, na manhã desta segunda-feira (dia 11), um homem de 52 anos condenado a cinco anos de prisão por associação para o tráfico de drogas. A captura foi feita por agentes da 90ª DP após a emissão de um mandado pela 1ª Vara Criminal do município, no último dia 31 de julho.

Segundo a Polícia Civil, o condenado foi encontrado em um restaurante de sua propriedade, na Rua Pedro Paulino, no bairro Eduardo Junqueira, região com presença do grupo criminoso Terceiro Comando Puro (TCP).

Ele foi levado para a sede da delegacia, onde teve o mandado formalmente cumprido. Em seguida, será transferido para o sistema prisional para o início do cumprimento da pena.