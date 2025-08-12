Prefeitura e Polícia Militar coibem criação ilegal de equinos em Barra do Piraí

Na última semana, em uma ação integrada entre a Secretaria Municipal de Segurança, Mobilidade Urbana e Ordem Pública de Barra do Piraí, a Secretaria de Saúde, a Superintendência do Bem-Estar Animal, a Guarda Municipal e a Polícia Militar, uma criação ilegal de equinos foi coibida no condomínio habitacional do bairro Vale do Ipiranga.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima que informava às autoridades municipais e policiais que moradores do local estavam criando cavalos em condições indignas em uma área comum do condomínio, um espaço inapropriado e não licenciado para esse fim.

Diante disso, agentes da prefeitura e da PM foram até o local e verificaram que, de fato, a denúncia se sustentava. O setor de Vigilância em Saúde atestou que não havia qualquer condição para a criação desses animais naquela área. Assim, todas as irregularidades foram autuadas e os criadores devidamente notificados.

O secretário de Segurança, Mobilidade Urbana e Ordem Pública, Rômulo Massacesi, explicou com mais detalhes o prosseguimento da ação, confirmando a resolução do caso.

“Ao recebermos a denúncia, prontamente nos dirigimos ao local para averiguar a veracidade dos fatos e concluímos que se tratava de uma criação ilegal. Com o prosseguimento da operação, removemos as construções e os currais, e os equinos foram retirados pelos próprios criadores. Já podemos dizer que a área comum do condomínio voltou a ser uma área comum”, finalizou Rômulo Massacesi.

Foto: Divulgação