Homem é preso por adulteração de motocicleta clonada em Volta Redonda

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam em flagrante, na tarde da segunda-feira (dia 11), um homem acusado de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

A ação ocorreu por volta das 13h20, no bairro Retiro, após troca de informações entre o setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da própria 93ª DP. De acordo com a Polícia Civil, uma motocicleta Honda CG já vinha sendo monitorada por suspeita de clonagem.

O veículo foi localizado na Avenida Coimbra, onde estava sendo conduzido pelo suspeito. Durante a abordagem, os agentes constataram que a moto era realmente um clone: o número do motor estava suprimido e a leitura do QR Code da placa apresentou erro.

O homem foi levado para a 93ª DP, onde foi autuado em flagrante. A motocicleta também foi apreendida. Após os procedimentos de polícia judiciária, o preso será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação