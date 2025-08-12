Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra condenado por furto em Volta Redonda

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, na tarde da segunda-feira (dia 11), um homem condenado por furto, crime previsto no artigo 155 do Código Penal.

A ação ocorreu por volta das 15h30, na Rua Dois, no bairro Jardim Tancredo Neves. De acordo com a Polícia Civil, os agentes, coordenados pelos delegados Vinícius Coutinho e José Carlos Pereira Neto, cumpriram um mandado de prisão condenatória expedido contra o acusado.

O homem foi conduzido para a sede da 93ª DP, onde teve a prisão formalizada. Após os procedimentos legais, ele será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação