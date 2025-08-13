PM é preso no batalhão após agredir esposa em Volta Redonda; vítima registrou violência em vídeo

Um policial militar de 44 anos foi preso em flagrante na terça-feira (dia 12) dentro do 28º Batalhão, em Volta Redonda, acusado de agredir a esposa. A prisão aconteceu poucas horas depois do crime, cometido por volta das 7h, na casa do casal, no bairro Belmonte.

A vítima, de mesma idade, procurou atendimento no Cais do Aterrado com hematomas na perna direita e dores pelo corpo. Ela contou à Polícia Militar que foi agredida pelo marido e apresentou um vídeo que registrou a violência.

Segundo o relato da mulher, a discussão e as agressões teriam sido motivadas pela descoberta de um caso extraconjugal do policial. Mesmo após o episódio, ele foi trabalhar normalmente.

Ao receber a denúncia, equipes da PM foram até o batalhão e efetuaram a prisão em flagrante. O homem foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e vai responder por violência doméstica, lesão corporal e injúria.

Foto: Reprodução