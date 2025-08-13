VR: Homem é preso por furtar cartão de crédito do vizinho e gastar R$ 500 em supermercado

A atenção de um morador do bairro São Lucas ao conferir o extrato bancário permitiu identificar rapidamente o autor de um furto ocorrido na própria vizinhança. Na segunda-feira (dia 11), um homem de 49 anos percebeu movimentações não reconhecidas, no valor de R$ 500, realizadas em um supermercado próximo à sua casa.

Desconfiado, ele foi até o estabelecimento e, com apoio da gerência, acessou as imagens das câmeras de segurança. O registro mostrava um vizinho, de 50 anos, utilizando o cartão de crédito furtado. Segundo a vítima, o suspeito havia estado em sua residência no dia anterior e, durante um momento de distração, pegou o cartão que estava sobre o armário do quarto.

A Polícia Militar foi acionada e, junto com a vítima, foi até a casa do suspeito. Confrontado, ele confessou o crime e disse que pretendia ressarcir o prejuízo. O homem foi levado à delegacia, onde foi autuado por furto e permaneceu preso.