Polícia Civil apreende armas e drogas e prende 22 pessoas em operação contra o tráfico em Resende

Policiais civis da 89ª DP (Resende) realizam, na manhã desta quarta-feira (dia 13), uma grande operação para combater o tráfico de drogas e a associação criminosa. A ação, coordenada pelo delegado titular da unidade, Michel Floroschk, visa cumprir 54 mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Resende, Barra Mansa e São José do Barreiro, no estado de São Paulo.

Segundo informações preliminares, até o momento, 22 pessoas foram presas, três armas de fogo apreendidas e uma grande quantidade de drogas localizada. A ofensiva conta com o apoio de policiais civis de outras delegacias do 5º Departamento de Policiamento de Área (DPA).

A operação segue em andamento, com equipes nas ruas para dar cumprimento aos mandados e identificar outros envolvidos com o esquema criminoso. O balanço final será divulgado posteriormente pela Polícia Civil.