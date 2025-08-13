Polícia Civil prende torturador em série na Baixada Fluminense

Policiais civis da Delegacia Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti prenderam, nesta terça-feira (dia 12), um torturador em série que fez várias mulheres como vítimas. Violento, em um dos casos manteve em cárcere privado duas pessoas que eram submetidas a uma série de torturas constantes. O criminoso, de 27 anos, foi capturado no bairro Rocha Sobrinho, em Mesquita, após trabalho de inteligência da unidade.

As investigações começaram a partir da denúncia de uma vítima, de 14 anos, namorada do autor. Ela relatou ter sido levada a um terreno baldio, onde foi torturada e agredida com pauladas em diversas partes do corpo, incluindo na cabeça. O motivo, segundo ela, era para que contasse ao agressor com quem ela já havia se relacionado antes. O criminoso, após o fato, passou a “stalkear” a vítima por meio das redes sociais e a ameaçar tanto ela quanto sua família, inclusive uma criança de 2 anos, para que a vítima não o denunciasse.

Ela também contou aos agentes que não foi o primeiro episódio de violência, que sofreu. A vítima narrou que já vinha sofrendo diversas agressões durante o relacionamento, como pauladas e cintadas, sem motivo.

Além desse caso, ele também é indiciado em outro inquérito, na Deam-SJM, pela prática de tortura, cárcere privado e ameaça, contra duas mulheres, de 23 e 17 anos. A mais velha é ex-companheira do autor, com quem tem uma filha. Ele manteve as duas vítimas em cárcere privado e as agredia, impondo castigo pelos mais variados motivos, com o uso de ferramentas quentes, alicate de unha e outros instrumentos além de queimaduras com água fervente e banhos gelados. Todas as agressões eram praticadas na frente da criança.

Um das vítimas contou aos policiais civis que vivia escondida com a filha, por medo do agressor, que constantemente a perseguia através das redes sociais e a ameaçava, bem como à filha do ex-casal.

Nesta terça, os agentes conseguiram localizar o criminoso. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva.