Condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável é preso em Volta Redonda

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) cumpriram, na manhã desta quinta-feira (dia 14), um mandado de prisão condenatória contra um homem condenado a 12 anos de reclusão pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, que trata de estupro de vulnerável.

A ação aconteceu por volta das 6h30, no bairro Vila Rica/Três Poços. Os agentes foram até o endereço indicado na ordem judicial e localizaram o condenado. Ele foi levado para a 93ª DP, onde teve a prisão formalizada.

Após os procedimentos de praxe, o homem será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça para cumprir a pena imposta.