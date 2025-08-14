Condenado a 5 anos de prisão por tráfico de drogas é preso em Barra Mansa

Agentes da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa prenderam, na manhã desta quarta-feira (dia 14), um homem condenado a cinco anos e dez meses de prisão por tráfico de drogas. A ação ocorreu por volta das 11h, na Rua Duphi Alves Ramos, no bairro Piteiras, após um trabalho de inteligência para localizar foragidos da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão condenatória havia sido expedido em 23 de julho pela 2ª Vara Criminal de Barra Mansa. O detido foi levado ao sistema penitenciário, onde cumprirá a pena.

A operação, segundo a corporação, integra os esforços para garantir que pessoas condenadas sejam responsabilizadas e para reforçar a sensação de segurança e ordem no município.

Foto: Divulgação